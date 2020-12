Test rapidi ai familiari in visita agli anziani nelle RSA: ecco la circolare del Ministero (Di sabato 5 dicembre 2020) Test rapidi ai familiari in visita agli anziani che si trovano nelle RSA. E’ questo quello che prevede la circolare del Ministero della Salute. “Al fine di ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già messo in atto in alcune Regioni, si raccomanda di promuovere strategie di screening immediato, tramite la possibilità di esecuzione di Test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti. Questi Test possono essere effettuati direttamente in loco e, in caso di esito negativo, i visitatori sono autorizzati ad accedere alla struttura”. Il Ministero della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020)aiinche si trovanoRSA. E’ questo quello che prevede ladeldella Salute. “Al fine di ristabilire e favorire gli accessi deitori in sicurezza, come già messo in atto in alcune Regioni, si raccomanda di promuovere strategie di screening immediato, tramite la possibilità di esecuzione diantigeniciai/parenti/tori degli assistiti. Questipossono essere effettuati direttamente in loco e, in caso di esito negativo, itori sono autorizzati ad accedere alla struttura”. Ildella ...

