Spadafora | “Caso Suarez? Una bruttissima vicenda”

(Di sabato 5 dicembre 2020) In un'intervista a Il Foglio, il ministro dello Sport Vincenzocommenta la vicenda esame falso die l'indagine allargata ai vertici della Juventus. "E' unavicenda. Ma c'è un processo in corso e vorrei evitare di commentare. Vi posso offrire al massimo un gioco di parole: per chi ha a cuore il reddito di cittadinanza, non è il massimo vedere un'indagine al centro della quale c'è una cittadinanza da reddito…". Il ministro parla anche della possibile riapertura delle palestre. "Ho chiesto al Cts di essere ascoltato prima di Natale perché vorrei lavorare con le Regioni, che continueranno a essere zone gialle dopo Natale, a una graduale riapertura degli sport di base, già da gennaio. Spero si possa fare, sarebbe un bel modo per provare ad aprire il 2021 con un sorriso in più".