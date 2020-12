Serie B: la Cremonese batte l'Entella e torna a sorridere (Di sabato 5 dicembre 2020) Cremona, 5 dicembre 2020 - La Cremonese non sbaglia la sfida fondamentale con l'Entella. Grazie al 2-1 conclusivo, firmato dalla doppietta di Strizzolo, al terzo gol in due gare, centra la prima ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 5 dicembre 2020) Cremona, 5 dicembre 2020 - Lanon sbaglia la sfida fondamentale con l'. Grazie al 2-1 conclusivo, firmato dalla doppietta di Strizzolo, al terzo gol in due gare, centra la prima ...

