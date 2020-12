Sakhir | pole di Bottas davanti a Russell Leclerc gran 4° | Vettel 13°

Ultime Notizie dalla rete : Sakhir pole

Al termine di una qualifica serrata, il finlandese della Mercedes va in pole davanti al compagno Russell per appena 23 millesimi. In seconda fila Verstappen e - a sorpresa - Leclerc ...SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del ...