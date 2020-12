Renzi: "Se andremo sotto in Aula il premier dovrà dimettersi" (Di sabato 5 dicembre 2020) Se nel voto sul Salva Stati “dovessero prevalere i no, la responsabilità della crisi sarebbe tutta sulle spalle dei Cinque stelle. La partita riguarda loro, certamente non il Pd e neppure Italia Viva…”. Lo afferma in un'intervista a La Stampa l'ex premier e attuale leader di Italia viva Matteo Renzi. Il quale poi alla parola “crisi” così reagisce: “Noi abbiamo fatto un governo per dire no agli anti-europeisti e in nome di una svolta europeista. Se prevalesse un orientamento opposto, in altre parole se il governo andasse sotto su una questione come quella, è naturale che il presidente del Consiglio si dovrebbe dimettere. È evidente che si chiuderebbe un ciclo”. Ma Renzi aggiunge anche: “Penso e credo che il Movimento Cinque stelle non impallinerà Conte in Parlamento, assumendosi la responsabilità di mandarlo a casa”. ... Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) Se nel voto sul Salva Stati “dovessero prevalere i no, la responsabilità della crisi sarebbe tutta sulle spalle dei Cinque stelle. La partita riguarda loro, certamente non il Pd e neppure Italia Viva…”. Lo afferma in un'intervista a La Stampa l'exe attuale leader di Italia viva Matteo. Il quale poi alla parola “crisi” così reagisce: “Noi abbiamo fatto un governo per dire no agli anti-europeisti e in nome di una svolta europeista. Se prevalesse un orientamento opposto, in altre parole se il governo andassesu una questione come quella, è naturale che il presidente del Consiglio si dovrebbe dimettere. È evidente che si chiuderebbe un ciclo”. Maaggiunge anche: “Penso e credo che il Movimento Cinque stelle non impallinerà Conte in Parlamento, assumendosi la responsabilità di mandarlo a casa”. ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Renzi: 'Se andremo sotto in Aula il premier dovrà dimettersi' - Agenzia_Italia : Renzi: 'Se andremo sotto in Aula il premier dovrà dimettersi' - fisco24_info : Renzi: 'Se andremo sotto in Aula il premier dovrà dimettersi': Se nel voto sul Salva Stati “dovessero prevalere i n… - LaStampa : Il leader di Italia Viva: «Spero che il Movimento sarà responsabile». «Il mio partito voterà contro la task force s… - rosarioT1970 : RT @Tiziana99296006: Hanno ragione Biden,Renzi e Calenda se non torneremo a considerare gli avversari per tali e non come nemici da abbatte… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi andremo Renzi: "Se andremo sotto in Aula il premier dovrà dimettersi" AGI - Agenzia Italia Nuovo Dpcm, Bonaccini: «Regole decise senza confronto. Penalizzato chi vive nei piccoli centri»

Stefano Bonaccini, alcuni presidenti di Regione protestano perché sostengono che il governo non si è confrontato con loro sul Dpcm, il ministro Francesco Boccia invece dice che non è così, che le Regi ...

Renzi: "Se andremo sotto in Aula il premier dovrà dimettersi"

Il leader di Italia viva: "Il rimpasto? È troppo tardi" Se nel voto sul Salva Stati “dovessero prevalere i no, la responsabilità della crisi sarebbe tutta sulle spalle dei Cinque stelle. La partita ri ...

Stefano Bonaccini, alcuni presidenti di Regione protestano perché sostengono che il governo non si è confrontato con loro sul Dpcm, il ministro Francesco Boccia invece dice che non è così, che le Regi ...Il leader di Italia viva: "Il rimpasto? È troppo tardi" Se nel voto sul Salva Stati “dovessero prevalere i no, la responsabilità della crisi sarebbe tutta sulle spalle dei Cinque stelle. La partita ri ...