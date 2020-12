(Di sabato 5 dicembre 2020) L’ultima notizia è che laha intenzione di pagare entiper la raccolta di. L’agenzia spaziale approfitterà della missione senza equipaggio prevista per il 2023. Pagamento alla consegna, prevista per il 2024. Ma l’agenzia spaziale deve fare i conti con un Trattato risalente al 1967. Il “Trattato sullo spazio extra-atmosferico” stabilisce

MoliPietro : Polvere lunare: la NASA pagherà privati per raccoglierla - LuigiPizzimenti : Chang'e'-5, la sonda inviata sulla luna dalla Cina, non ha raccolto solo un carotaggio di regolite (polvere) luna… - azeticol : RT @Link4Universe: Continuo a guardare la gamba del lander lunare Chang'e 5, cercando di ricordarmi che quella polvere è regolite lunare se… - doppiacolazione : RT @Link4Universe: Continuo a guardare la gamba del lander lunare Chang'e 5, cercando di ricordarmi che quella polvere è regolite lunare se… - ipnagogico : RT @Link4Universe: Continuo a guardare la gamba del lander lunare Chang'e 5, cercando di ricordarmi che quella polvere è regolite lunare se… -

Ultime Notizie dalla rete : Polvere lunare

ANSA Nuova Europa

Le missioni sample-return, quelle che prelevano e riportano a Terra campioni da altri corpi celesti, come hanno fatto le missioni Apollo e come stanno facendo Hayabusa2 e Chang’e-5, sono preziose sfid ...La navicella giapponese Hayabusa2 sta per tornare, dopo essere stata più di sei anni a zonzo nello spazio e aver percorso 6 miliardi di km con due brevi soste sulla superficie di un asteroide nel co ...