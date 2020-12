Napoli, de Magistris: No a polemiche e divisioni su Maradona (Di sabato 5 dicembre 2020) ”Maradona, il suo ricordo, la sua storia, la sua leggenda, il suo mito, la sua capacita’ di unire come nessun altro sa fare, non meritano divisioni e polemiche incomprensibili e squallide. Ci siamo mossi immediatamente perche’ rappresentiamo la citta’ e siamo napoletani, interpretando l’immensa partecipazione popolare per la scomparsa del nostro Diego, campione universale, napoletano e argentino”. Lo dice il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, viste anche le polemiche di queste ore rispetto alle diverse iniziative che da piu’ parti si stanno mettendo in campo per ricordare il campione azzurro scomparso il 25 novembre. Tra queste anche l’intitolazione a Maradona della stazione della Cumana, da parte della Regione Campania e di Eav, alla cui cerimonia non e’ stato ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) ”, il suo ricordo, la sua storia, la sua leggenda, il suo mito, la sua capacita’ di unire come nessun altro sa fare, non meritanoincomprensibili e squallide. Ci siamo mossi immediatamente perche’ rappresentiamo la citta’ e siamo napoletani, interpretando l’immensa partecipazione popolare per la scomparsa del nostro Diego, campione universale, napoletano e argentino”. Lo dice il sindaco di, Luigi de, viste anche ledi queste ore rispetto alle diverse iniziative che da piu’ parti si stanno mettendo in campo per ricordare il campione azzurro scomparso il 25 novembre. Tra queste anche l’intitolazione adella stazione della Cumana, da parte della Regione Campania e di Eav, alla cui cerimonia non e’ stato ...

