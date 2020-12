Incendio doloso in una Comunità di recupero: muore un frate (Di sabato 5 dicembre 2020) La notte scorsa un Incendio si è sviluppato intorno alla struttura della Comunità di recupero per malati di Aids “Tenda di San Camillo” a Riposto, un paese in provincia di Catania. L’Incendio non ha lasciato scampo al responsabile della struttura frate Leonardo Grasso di 78 anni superiore della Comunità camiliana di Acireale. Incendio doloso Si sospetta sia stato un Incendio doloso, una chiamata partita dal centro San Camillo al 112 ha allertato i soccorsi che sono intervenuti prontamente con l’ausilio dei vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. I carabinieri della compagnia di Giarre e della sezione investigativa del Comando di Catania stanno indagando e sembra che abbiano già identificato e siano sulle ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 5 dicembre 2020) La notte scorsa unsi è sviluppato intorno alla struttura delladiper malati di Aids “Tenda di San Camillo” a Riposto, un paese in provincia di Catania. L’non ha lasciato scampo al responsabile della strutturaLeonardo Grasso di 78 anni superiore dellacamiliana di Acireale.Si sospetta sia stato un, una chiamata partita dal centro San Camillo al 112 ha allertato i soccorsi che sono intervenuti prontamente con l’ausilio dei vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. I carabinieri della compagnia di Giarre e della sezione investigativa del Comando di Catania stanno indagando e sembra che abbiano già identificato e siano sulle ...

