Il “nuovo” Grande Fratello Vip | chi è rimasto e chi arriverà | in 19 in casa

Leggi su biccy

(Di sabato 5 dicembre 2020) Giro di boa alVip che, con la puntata di ieri sera, ha ufficialmente messo un punto sulla quinta edizione (che non a caso avrebbe dovuto eleggere proprio ieri il suo vincitore). Il 20% di share ha però fatto gola a Mediaset che per questo motivo ha raddoppiato la durata del gioco passando da 12 a 24 settimane. I vipponi insono stati quindi messi davanti ad una scelta: continuare il gioco (firmando un nuovo contratto) o abbandonarlo, avendolo di fatto finito (e per questo motivo senza incorrere in penali economiche). Tutti hanno accettato di continuare tranne Francesco Oppini (che è uscito) ed Elisabetta Gregoraci (che uscirà la prossima puntata), mentre Dayane Mello, che inizialmente aveva confessato di voler uscire, ha cambiato idea ed ha deciso di restare.Vip ...