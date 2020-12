Il fisico Battiston: 'Vaccinare per primi gli studenti potrebbe essere un'opzione valida' (Di sabato 5 dicembre 2020) Roberto Battiston, fisico e scienziato docente dell'Università di Trento, sostiene l'ipotesi di Vaccinare il popolo studentesco come una delle prima categorie da proteggere contro il covid. "Ha senso ... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020) Robertoe scienziato docente dell'Università di Trento, sostiene l'ipotesi diil popolo studentesco come una delle prima categorie da proteggere contro il covid. "Ha senso ...

Dopo gli operatori sanitari: "Vorrei avere dati sulla scuola più precisi, ma è ragionevole pensare che ci possa essere un vantaggio da un'operazione simile".

Vaccino Covid-19, Battiston: “Sulla scuola servono dati precisi. Ha ragione Speranza ad inserire i docenti tra le categorie da vaccinare subito”

"Vaccinare il popolo studentesco come una delle prime categorie da proteggere contro il covid è una ipotesi che ho sostenuto. Ha senso se il vaccino utilizzato è quello che protegge l'individuo ed evi ...

