“Hai fatto una gran leccata di cu…o!”. Scoppia la lite ad Amici, Rudy Zerbi è una furia contro la collega (Di sabato 5 dicembre 2020) Altro sabato pomeriggio incandescente su Canale 5, con la nuova puntata di ‘Amici 20’ che ha scatenato furiose polemiche. Già la settimana scorsa vi avevamo riferito di uno scontro accesissimo tra Rudy Zerbi e Arisa, ma stavolta si è andati decisamente oltre. Uno dei protagonisti di questa lite è stato sempre Rudy, che spesso e volentieri è in disaccordo con i colleghi. Però non si è trattato di un prosieguo del litigio con la nuova insegnante di canto, ma di una discussione completamente diversa. Tutto è iniziato con la sfida di Kika. La professoressa Anna Pettinelli ha infatti chiesto una sfida tra lei e Giulia perché nella classe di quest’anno mancherebbe un’artista interessante come la sfidante. E Arisa ha reagito malamente, non essendo assolutamente d’accordo con questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Altro sabato pomeriggio incandescente su Canale 5, con la nuova puntata di ‘20’ che ha scatenato furiose polemiche. Già la settimana scorsa vi avevamo riferito di uno saccesissimo trae Arisa, ma stavolta si è andati decisamente oltre. Uno dei protagonisti di questaè stato sempre, che spesso e volentieri è in disaccordo con i colleghi. Però non si è trattato di un prosieguo del litigio con la nuova insegnante di canto, ma di una discussione completamente diversa. Tutto è iniziato con la sfida di Kika. La professoressa Anna Pettinelli ha infatti chiesto una sfida tra lei e Giulia perché nella classe di quest’anno mancherebbe un’artista interessante come la sfidante. E Arisa ha reagito malamente, non essendo assolutamente d’accordo con questa ...

