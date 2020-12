Gianmarco | morto a 28 anni a Ponza | la perizia esclude l' aggressione | ' Intossicazione da cocaina'

_DAGOSPIA_ : ECCO COME E’ MORTO GIANMARCO POZZI: IL PUGILE ROMANO MORÌ IN UNA LITE POI IL CORPO VENNE NASCOSTO… - StefaniaFalone : Pugile morto a Ponza, la sorella: «Gianmarco è stato ucciso, lo provano i segni sul corpo» - infoitinterno : Pugile morto a Ponza, la sorella: «Gianmarco è stato ucciso, lo provano i segni sul corpo» - infoitinterno : La sorella del pugile morto a Ponza: 'Gianmarco è stato ucciso, lo provano i segni sul corpo' - FaroGuardia : Pugile morto a Ponza, la sorella: «Gianmarco è stato ucciso, lo provano i segni sul corpo» -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco morto

Il Mattino

Gianmarco Pozzi, il 28enne trovato privo di vita a Ponza il 9 agosto scorso, sarebbe stato vittima di un'intossicazione da cocaina. Inizialmente si era pensato potesse essere rimasto ...Nessun omicidio. Solo un tragico incidente, con un giovane in preda alle allucinazioni causate da un'assunzione massiccia di droga, che correndo in mezzo ai campi non si è quasi accorto di un'intercap ...