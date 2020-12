GF Vip | due protagonisti abbandonano la Casa | l’annuncio della decisione in diretta

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 5 dicembre 2020) Come da tempo anticipato, il cast del GF Vip per i prossimi due mesi di trasmissione sarà molto diverso da quelloprima parte dello show. Lain corsa di prolungare le trasmissioni fin a febbraio ha logicamente messo a dura prova il cast di partenza, ora chiamato alla scelta più importante; portare a conclusione il proprio percorso, o abbandonare nei tempi previsti (dunque, a metà dicembre, come inizialmente concordato). Nel corso del recente episodio, Alfonso Signorini ha dunque messo il cast di fronte alla scelta; e se in molti hanno optato per portare a compimento il proprio percorso, due pesantissime assenze cambieranno radicalmente il volto del reality. Messi di fronte ad una scelta da Alfonso Signorini, idel GF Vip decidono se uscire o restare: ecco i responsi dei concorrenti Confrontatosi ampiamente ...