Galliani | ' Ho detto a Balotelli che questa è veramente l' ultima chiamata'

Galliani è stato chiaro. Per Balotelli, quella al Monza è la sua ultima occasione. Gli tocca fare bene. Contratto sino al 2021.Mario Balotelli, c’è l’accordo col Monza. L’attaccante che in estate, dopo la chiusura col Brescia, non aveva più trovato un ingaggio per la nuova stagione, riparte dalla serie B. A Monza, Balotelli r ...