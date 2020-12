Donne sul fronte, Giuliana Sgrena racconta il momento della morte di Calipari: “58 colpi alla nostra auto. Lui mi coprì con il suo corpo” (Di sabato 5 dicembre 2020) In occasione della presentazione del terzo volume di Donne sul fronte (edizione PaperFirst), Giuliana Sgrena rivive i tragici momenti del suo rapimento a Baghdad nel 2005, e della morte dell’agente dei servizi segreti Nicola Calipari a causa del fuoco “amico” dei militari americani. Guarda la diretta completa. Scopri la collana “Donne sul fronte”, in edicola ogni giovedì con Il Fatto Quotidiano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) In occasionepresentazione del terzo volume disul(edizione PaperFirst),rivive i tragici momenti del suo rapimento a Baghdad nel 2005, edell’agente dei servizi segreti Nicolaa causa del fuoco “amico” dei militari americani. Guarda la diretta completa. Scopri la collana “sul”, in edicola ogni giovedì con Il Fatto Quotidiano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

GiovanniToti : Sapete cosa sono questi fogli sul mio tavolo? Centinaia di mail, arrivate da tutta la #Liguria e l'Italia, scritte… - RobertoBurioni : Dalla autorizzazione UK prime notizie sul vaccino Pfizer: 1) non autorizzato sotto i 16 anni di età 2) non indica… - infocamere : Chi paga di più la crisi ??? #donne , giovani e autonomi i più vulnerabili sul #lavoro ' @gpogliotti su @sole24ore… - ilfattovideo : Donne sul fronte, Giuliana Sgrena racconta il momento della morte di Calipari: “58 colpi alla nostra auto. Lui mi c… - bubusad : @haeremaii ha condiviso quel post sul progetto di questo fotografo per cui hashtag teachersDOsex e via di cartellon… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne sul Donne sul fronte Radio Bullets Women’s Art Indipendent Festival a Dicembre a Roma

Si terrà dal 10 al 13 Dicembre interamente in streaming il Women's Art Indipendent Festival (W.A.I.F.), il festival interamente dedicato ai diritti delle donne, ideato e diretto da Claudio Miani, ...

“Ti rispetto”: Asti e Crotone insieme contro la violenza alle donne

Singolare sviluppo di “Ti rispetto”, il questionario sulla violenza psicologica ideato nell’ambito del Progetto SOS donna: se nell’Astigiano oltre mille ...

Si terrà dal 10 al 13 Dicembre interamente in streaming il Women's Art Indipendent Festival (W.A.I.F.), il festival interamente dedicato ai diritti delle donne, ideato e diretto da Claudio Miani, ...Singolare sviluppo di “Ti rispetto”, il questionario sulla violenza psicologica ideato nell’ambito del Progetto SOS donna: se nell’Astigiano oltre mille ...