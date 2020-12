Covid in Campania, oggi 1.521 contagiati e 55 morti: cala ancora l'indice di positività (Di domenica 6 dicembre 2020) Continua a perdere colpi il Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.521 positivi su 18.636 tamponi effettuati, 130 in meno di ieri con 97 tamponi in meno processati. In... Leggi su ilmattino (Di domenica 6 dicembre 2020) Continua a perdere colpi il Coronavirus inil virus fa registrare 1.521 positivi su 18.636 tamponi effettuati, 130 in meno di ieri con 97 tamponi in meno processati. In...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid, Campania arancione ma con dati da giallo «La promozione già tra 7 giorni»

Arancioni per ordinanza, verdi di rabbia. Commercianti e imprenditori campani – dinanzi al miglioramento dei vari parametri sanitari, in primis il calo della percentuale di posti letto ...

Covid, scuole elementari dopo Natale: la Campania pronta a rinviare il rientro in aula

Ma l’unità di crisi sul Coronavirus in Campania sembra andare in direzione contraria rispetto a quella indicata dai genitori che con i bambini ieri hanno manifestato a Napoli e in tante altre città ...

