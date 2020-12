Vaping, con il lockdown sempre più fumatori scelgono le sigarette elettroniche (Di venerdì 4 dicembre 2020) Aumenta del 23% la quota di vapers che utilizza esclusivamente sigarette elettroniche. I dati commentati da Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Tobacco Italia. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Aumenta del 23% la quota di vapers che utilizza esclusivamente. I dati commentati da Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Tobacco Italia. su Notizie.it.

Aumenta del 23% la quota di vapers che utilizza esclusivamente sigarette elettroniche. I dati commentati da Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Tobacco Italia.

“L’uso della sigaretta elettronica non rende più vulnerabili al covid-19”

Non vi è alcuna relazione fra l’uso della sigaretta elettronica e la diagnosi o il sospetto di covid-19. In altre parole, svapare non rende più vulnerabili verso la malattia provocata dal virus Sars-c ...

