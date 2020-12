USA, prosegue dialogo bipartisan per pacchetto di aiuti da 908 miliardi (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – La vittoria di Joe Biden alle elezioni e le buone notizie sul fronte vaccini potrebbero, per la prima volta in mesi, stimolare il dialogo al Congresso, per arrivare all’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti per l’economia. Sarebbe stato il team del presidente eletto a convincere i Democratici ad abbandonare la loro posizione negoziale intransigente per un disegno di legge da oltre 2.000 miliardi di dollari, una posizione che aveva bloccato le discussioni con i Repubblicani, secondo il New York Times. La speaker Nancy Pelosi e il leader democratico della minoranza Chuck Schumer hanno invitato il senatore Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky e leader della maggioranza, a tornare al tavolo dei negoziati con un disegno di legge da 908 miliardi di dollari, sulla base del quale ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – La vittoria di Joe Biden alle elezioni e le buone notizie sul fronte vaccini potrebbero, per la prima volta in mesi, stimolare ilal Congresso, per arrivare all’approvazione di un nuovodiper l’economia. Sarebbe stato il team del presidente eletto a convincere i Democratici ad abbandonare la loro posizione negoziale intransigente per un disegno di legge da oltre 2.000di dollari, una posizione che aveva bloccato le discussioni con i Repubblicani, secondo il New York Times. La speaker Nancy Pelosi e il leader democratico della minoranza Chuck Schumer hanno invitato il senatore Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky e leader della maggioranza, a tornare al tavolo dei negoziati con un disegno di legge da 908di dollari, sulla base del quale ...

(Teleborsa) – La vittoria di Joe Biden alle elezioni e le buone notizie sul fronte vaccini potrebbero, per la prima volta in mesi, stimolare il dialogo al Congresso, per arrivare all’approvazione di ...

Ufficiale: SMIC bannata dagli USA, l’ultima mossa di Trump

Fra le aziende colpite dal ban USA finisce anche SMIC, il chipmaker cinese che avrebbe potuto dare una mano a Huawei nella produzione.

