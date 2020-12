Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando Delude Lucrezia! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Sophie organizza una festa di compleanno per Matteo e quest’ultimo confessa i suoi sentimenti. Intanto Davide ha uno scontro con Chiara, ed Armando ammette di essere interessato ad una ragazza… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo del Trono Classico, soprattutto di Davide e Sophie. Quest’ultima ha ricevuto un’importante dichiarazione dal suo corteggiatore. Ecco che cosa è successo, nel dettaglio, nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Davide litiga con Chiara! La Puntata si apre con una videochiamata della mamma di Davide. Quest’ultimo scoppia a piangere ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 4 dicembre 2020)di: Sophie organizza una festa di compleanno per Matteo e quest’ultimo confessa i suoi sentimenti. Intanto Davide ha uno scontro con Chiara, edammette di essere interessato ad una ragazza… Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo del Trono Classico, soprattutto di Davide e Sophie. Quest’ultima ha ricevuto un’importante dichiarazione dal suo corteggiatore. Ecco che cosa è successo, nel dettaglio, nelladidi: Davide litiga con Chiara! Lasi apre con una videochiamata della mamma di Davide. Quest’ultimo scoppia a piangere ...

