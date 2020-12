‘Uomini e Donne’, Chiara Rabbi spiega perchè si sta innamorando di Davide Donadei e dice la sua su Beatrice Buonocore e Valeria Valentini (Di venerdì 4 dicembre 2020) Chiara Rabbi è una delle corteggiatrici di Davide Donadei che nel giro di pochissimo tempo è riuscita a catturare l’attenzione del tronista, anche se nell’ultimo periodo sono state molte le perplessità di Davide; nelle ultime puntante infatti Chiara è venuta a conoscenza del fatto che per molto tempo è stata la preferita del tronista mentre adesso non lo è più. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine la Rabbi ha spiegato il suo stato d’animo dopo le ultime scoperte, soffermandosi su quelle che sono state le sue sensazioni dopo le parole del tronista: Sto vivendo un mix di emozioni negative. Sono abituata a pensare sempre al peggio, ma scoprire di non essere veramente entrata nel cuore di Davide mi ha destabilizzata. Ho ... Leggi su isaechia (Di venerdì 4 dicembre 2020)è una delle corteggiatrici diche nel giro di pochissimo tempo è riuscita a catturare l’attenzione del tronista, anche se nell’ultimo periodo sono state molte le perplessità di; nelle ultime puntante infattiè venuta a conoscenza del fatto che per molto tempo è stata la preferita del tronista mentre adesso non lo è più. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine lahato il suo stato d’animo dopo le ultime scoperte, soffermandosi su quelle che sono state le sue sensazioni dopo le parole del tronista: Sto vivendo un mix di emozioni negative. Sono abituata a pensare sempre al peggio, ma scoprire di non essere veramente entrata nel cuore dimi ha destabilizzata. Ho ...

