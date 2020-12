Tommaso Zorzi disperato per l’amico: cosa succede nella casa del GFVIP (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ancora qualche giorno e gli inquilini della casa del GFVIP dovranno decidere se rimanere fino a febbraio oppure abbandonare la casa di Cinecittà come nei termini da contratto. Certi di andare via sembrano essere Elisabetta Gregoraci che non ha intenzione di passare le festività di fine anno lontano dal figlio Nathan e Francesco Oppini che non riesce più a stare lontano dalla sua quotidianità ma soprattutto dalla fidanzata. A quanto pare Oppini ha avuto un confronto anche con la madre Alba Parietti che su Instagram ha reso noto la posizione certa del figlio a voler abbandonare: “Non può essere felice, perché è una persona buona, gentile, innamorato della sua donna è riconoscente a chi lo ha voluto e alle persone che lo hanno sostenuto. Il suo cuore è spezzato in due”. Le parole della Parietti sono a favore del figlio che seppur ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ancora qualche giorno e gli inquilini delladeldovranno decidere se rimanere fino a febbraio oppure abbandonare ladi Cinecittà come nei termini da contratto. Certi di andare via sembrano essere Elisabetta Gregoraci che non ha intenzione di passare le festività di fine anno lontano dal figlio Nathan e Francesco Oppini che non riesce più a stare lontano dalla sua quotidianità ma soprattutto dalla fidanzata. A quanto pare Oppini ha avuto un confronto anche con la madre Alba Parietti che su Instagram ha reso noto la posizione certa del figlio a voler abbandonare: “Non può essere felice, perché è una persona buona, gentile, innamorato della sua donna è riconoscente a chi lo ha voluto e alle persone che lo hanno sostenuto. Il suo cuore è spezzato in due”. Le parole della Parietti sono a favore del figlio che seppur ...

