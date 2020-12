Siviglia-Real Madrid, Zidane: “Ho la fiducia del club. Calciatori? Mi hanno dimostrato una cosa” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Zinedine Zidane rischia seriamente di salutare il Real Madrid.Shakhtar Donetsk-Real Madrid, Zidane: “Viviamo un momento complicato. Dimissioni? Rispondo così”La panchina del tecnico dei blancos scricchiola soprattutto dopo gli ultimi risultati che hanno visto le Merengues cedere 2-1 in casa contro l'Alavés in Liga e poi 2-0 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Il futuro dell'allenatore francese potrebbe passare da Siviglia (prossimo avversario) e di conseguenza non sarà semplice ottenere l'intera posta in palio. La situazione non è delle più rosee, ma nonostante tutto lo stesso Zidane non si sente in discussione."Ho la fiducia del club e di tutti. Non posso essere contento quando ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Zinedinerischia seriamente di salutare il.Shakhtar Donetsk-: “Viviamo un momento complicato. Dimissioni? Rispondo così”La panchina del tecnico dei blancos scricchiola soprattutto dopo gli ultimi risultati chevisto le Merengues cedere 2-1 in casa contro l'Alavés in Liga e poi 2-0 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Il futuro dell'allenatore francese potrebbe passare da(prossimo avversario) e di conseguenza non sarà semplice ottenere l'intera posta in palio. La situazione non è delle più rosee, ma nonostante tutto lo stessonon si sente in discussione."Ho ladele di tutti. Non posso essere contento quando ...

