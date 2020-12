Serie A decima giornata il Crotone ultimo in classifica ospita il forte Napoli del calabrese Rino Gattuso (Di venerdì 4 dicembre 2020) La prossima tre giorni della decima giornata al via con gli incontri del sabato 5 dicembre tra Spezia–Lazio (ore 15,00) ed a seguire (18,00) il derby della Lanterna Juventus–ToRino, alle ore 20,45 Inter–Bologna. Domenica 6 dicembre (ore 12,00) Verona–Cagliari, mentre alle ore 15,00 sarà la volta di Parma–Benevento, Udinese–Atalanta, Roma-Sassuolo, alle ore 18,00 la sfida tra Crotone-Napoli. chiuderà la giornata festiva dedicata al calcio di Serie A Sampdoria–Milan in programma alle ore 20,45. Lunedì 7 dicembre (ore 20,45) Fiorentina–Genoa abbasseranno il sipario sulla decima giornata. Reduce dal pareggio (1-1) conquistato mercoledì nella fase a girone di Europa League contro la squadra olandese dell’Az Alkmaar, la mente ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 4 dicembre 2020) La prossima tre giorni dellaal via con gli incontri del sabato 5 dicembre tra Spezia–Lazio (ore 15,00) ed a seguire (18,00) il derby della Lanterna Juventus–To, alle ore 20,45 Inter–Bologna. Domenica 6 dicembre (ore 12,00) Verona–Cagliari, mentre alle ore 15,00 sarà la volta di Parma–Benevento, Udinese–Atalanta, Roma-Sassuolo, alle ore 18,00 la sfida tra. chiuderà lafestiva dedicata al calcio diA Sampdoria–Milan in programma alle ore 20,45. Lunedì 7 dicembre (ore 20,45) Fiorentina–Genoa abbasseranno il sipario sulla. Reduce dal pareggio (1-1) conquistato mercoledì nella fase a girone di Europa League contro la squadra olandese dell’Az Alkmaar, la mente ...

