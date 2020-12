Scuola, superiori in presenza al 75% dal 7 gennaio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gli studenti delle scuole superiori torneranno sui banchi dal 7 gennaio, la presenza sarà garantita al 75%. La conferma arriva dal testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado - si legge nel testo - adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza”. “L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la Scuola ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gli studenti delle scuoletorneranno sui banchi dal 7, lasarà garantita al 75%. La conferma arriva dal testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado - si legge nel testo - adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 72021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in”. “L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la...

