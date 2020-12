Salt Edge | la garanzia dei certificati Actalis per la comunicazione sicura con i canali Psd2

Leggi su wired

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Nel giro di pochi anni sono diventate semplicissime operazioni che qualche decennio fa apparivano impossibili: comprare beni online e pagare by link con lo smartphone, utilizzare app per allocare i risparmi e monitorarli costantemente, trasferire e ricevere somme di denaro con la stessa semplicità con cui si invia un whatsapp. E se un tempo le stesse banche sembravano attori lontani e in stretta concorrenza, oggi non è più così: hanno cambiato pelle, promuovono servizi innovativi e digitali, aprono a terze parti e consentono al cliente che possiede più conti o carte prepagate con Iban di controllare saldi, movimenti o effettuare bonifici in maniera aggregata. Una rivoluzione possibile grazie all’avvento della seconda direttiva comunitaria sui servizi di pagamento, nota a tutti gli attori del sistemi comeche, grazie alle indicazioni su procedure di sicurezza per ...