Quarto Grado: stasera su Rete 4 il caso di Alberto Genovese e il processo per Marco Vannini (Di venerdì 4 dicembre 2020) stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado per occuparsi ancora del caso di Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato per violenza sessuale, e del processo per Marco Vannini. stasera su Rete 4, alle ore 21:25, nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà anche del processo per la morte di Marco Vannini. Quarto Grado, a cura di Siria Magri, torna sulla vicenda che vede protagonista Alberto Genovese, arrestato il 7 novembre, a Milano, con l'accusa di violenza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)su4, alle 21:25, tornaper occuparsi ancora deldi, l'imprenditore arrestato per violenza sessuale, e delpersu4, alle ore 21:25, nuovo appuntamento con. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà anche delper la morte di, a cura di Siria Magri, torna sulla vicenda che vede protagonista, arrestato il 7 novembre, a Milano, con l'accusa di violenza ...

trash_italiano : LA REGIA 2 DEL #GFVIP CHE MANDA IN ONDA QUARTO GRADO ?? - Irishsara1980 : @lenuccia82 C’è Quarto Grado - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Quarto Grado' del 4 dicembre alle 21.25 su Rete 4: i casi Marco Vannini e Alberto Genovese) Se… - lamescolanza : Rete 4, stasera nuovo appuntamento con 'Quarto Grado' - CorriereCitta : Quarto Grado, stasera in tv: ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di venerdì 4 dicembre #quartogrado -