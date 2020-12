Quando Paratici diceva di aver agito nel rispetto delle regole e la domanda successiva era subito su Pirlo (Di venerdì 4 dicembre 2020) La procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone ha inserito Fabio Paratici all’interno del registro degli indagati per il caso dell’esame-farsa di Suarez presso l’Università per stranieri di Perugia. I magistrati umbri sottolineano le presunte responsabilità all’interno della società bianconera, argomentando in questo modo: «La dirigenza del club torinese si è attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per accelerare il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez, facendo, quindi, ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all’università, tuttora in corso di approfondimento». LEGGI ANCHE > La procura della Figc apre un’inchiesta sul caso Suarez Fabio Paratici indagato, cosa diceva a Sy Sport Nelle carte ci sarebbe anche un momento di confronto con la ministra ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 4 dicembre 2020) La procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone ha inserito Fabioall’interno del registro degli indagati per il caso dell’esame-farsa di Suarez presso l’Università per stranieri di Perugia. I magistrati umbri sottolineano le presunte responsabilità all’interno della società bianconera, argomentando in questo modo: «La dirigenza del club torinese si è attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per accelerare il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez, facendo, quindi, ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all’università, tuttora in corso di approfondimento». LEGGI ANCHE > La procura della Figc apre un’inchiesta sul caso Suarez Fabioindagato, cosaa Sy Sport Nelle carte ci sarebbe anche un momento di confronto con la ministra ...

