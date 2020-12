Pontecagnano Faiano | tornano nel Museo i manufatti sequestrati dalla Finanza

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Nella mattinata di oggi, nella suggestiva cornice delArcheologico Nazionale di, ha avuto luogo la consegna di straordinari reperti archeologici, oggetto di pregressi sequestri della Guardia di, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. Gli antichierano stati recuperati circa tre anni fa dai Finanzieri della 1a Compagnia di Salerno, all’esito di una perquisizione eseguita nella tenuta di un privato, costruita in via totalmente abusiva, poiché all’interno del Parco Archeologico di, area di fatto sottoposta al vincolo culturale e paesaggistico. In occasione dell’odierna cerimonia, il Comandante Provinciale ...