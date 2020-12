Polmoniti comunitarie pediatriche | no agli antibiotici

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 4 dicembre 2020): l’uso dinon è appropriato secondo uno studiostatunitense pubblicato su The Journal of Pediatrics Per quanto le linee guida sul trattamento delleraccomandi l’impiego di amipeniciline a spettro ridotto, il loro trattamento si basa, erroneamente, sull’impiego di macrolidi ead ampio spettro. Queste le conclusioni di uno studio… L'articolo Corriere Nazionale.