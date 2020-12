Per Spinoza Diego Armando Maradona è Dio (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Se un triangolo potesse parlare direbbe che Dio è soprattutto triangolare”. E se il calcio potesse parlare, cosa direbbe? Se non fosse vissuto nel seicento e avesse visto le gesta di Diego Armando Maradona, Spinoza non avrebbe avuto dubbi. C’è un prima e c’è un dopo, e questo riguarda gli uomini. E c’è l’eternità, e questo sembra riguardare solo gli dei. A volte le due dimensioni coincidono, a volte un uomo segna un prima e un dopo, e ciò che accade durante è consegnato alla totalità degli uomini e del tempo. Diego Armando Maradona è stato D10S, il più umano di tutti gli dei. L’eretico Spinoza, che identifica Dio con la Natura (“Deus sive Natura”) e che, secondo Leibniz, “è veramente ateo” ed è definito dal più famoso teologo del tempo, il giansenista ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Se un triangolo potesse parlare direbbe che Dio è soprattutto triangolare”. E se il calcio potesse parlare, cosa direbbe? Se non fosse vissuto nel seicento e avesse visto le gesta dinon avrebbe avuto dubbi. C’è un prima e c’è un dopo, e questo riguarda gli uomini. E c’è l’eternità, e questo sembra riguardare solo gli dei. A volte le due dimensioni coincidono, a volte un uomo segna un prima e un dopo, e ciò che accade durante è consegnato alla totalità degli uomini e del tempo.è stato D10S, il più umano di tutti gli dei. L’eretico, che identifica Dio con la Natura (“Deus sive Natura”) e che, secondo Leibniz, “è veramente ateo” ed è definito dal più famoso teologo del tempo, il giansenista ...

Maradona ha mostrato l’essenza del calcio, e in questo modo ha manifestato l’essenza della Natura. L'eretico Spinoza non avrebbe avuto dubbi ...

Il Natale ristretto, o da seconda ondata, è una rinuncia necessaria. Vale da contraltare rispetto al Ferragosto sciaguratamente allargato, la prima ondata che fu considerata finita e non ...

