Parlare di mascolinità ‘tossica’ allontana chi si dovrebbe sensibilizzare. Per questo è sbagliato (Di venerdì 4 dicembre 2020) La violenza sulle donne è argomento del quale ormai finalmente, da qualche anno, ci si occupa dandogli il legittimo spazio, ma la quantità di tempo dedicato a questo fenomeno non deve prescindere dalla qualità di come lo si fa: il linguaggio che utilizziamo può essere di aiuto o di ostacolo e le parole è indubbio che siamo sempre noi a sceglierle. Un’espressione, attualmente particolarmente in voga, da cui però voglio prendere le distanze, sebbene ne capisca le motivazioni e le argomentazioni a sostegno e le sincere intenzioni di evidenziare delle criticità di un certo modo di comportarsi da uomini, è quella di “mascolinità tossica“. Associare al maschile la parola “tossicità” riesce solo nell’intento di allontanare gli uomini dal problema, non riconoscerlo o fargli attaccare il femminile – in quanto si sentono marchiati ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) La violenza sulle donne è argomento del quale ormai finalmente, da qualche anno, ci si occupa dandogli il legittimo spazio, ma la quantità di tempo dedicato afenomeno non deve prescindere dalla qualità di come lo si fa: il linguaggio che utilizziamo può essere di aiuto o di ostacolo e le parole è indubbio che siamo sempre noi a sceglierle. Un’espressione, attualmente particolarmente in voga, da cui però voglio prendere le distanze, sebbene ne capisca le motivazioni e le argomentazioni a sostegno e le sincere intenzioni di evidenziare delle criticità di un certo modo di comportarsi da uomini, è quella di “tossica“. Associare al maschile la parola “tossicità” riesce solo nell’intento dire gli uomini dal problema, non riconoscerlo o fargli attaccare il femminile – in quanto si sentono marchiati ed ...

_SpaceJay___ : @mod1ni No non ce li hai. Comunque finchè non sarà un problema sociale allora non si può parlare di problema, se vu… - raddmoon : FedeX ha postato la foto di mani di donna (presumo la moglie) fingendo fossero sue e la gente ci crede e come se no… - Heyitsbeahi : RT @RCfearlesss: RAGA se ancora non l’avete fatto leggetevi l’intervista di Harry perché oltre a parlare di musica ha trattato argomenti co… - RCfearlesss : RAGA se ancora non l’avete fatto leggetevi l’intervista di Harry perché oltre a parlare di musica ha trattato argom… - deghadol : RT @kartavetro: Maradona è l'esempio perfetto per parlare di: - idoli della mascolinità - perché si ammirano più gli sportivi che chi lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlare mascolinità Parlare di mascolinità ‘tossica’ allontana chi si dovrebbe sensibilizzare Il Fatto Quotidiano