Oggi è Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quest’anno Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, è stata celebrata in tono minore vista l’emergenza covid-19 in atto. Presso la sede centrale VF di Pordenone, infatti, si è tenuta solamente una modesta celebrazione alla presenza del sig. Prefetto Domenico Lione, del vescovo Giuseppe Pellegrini e di una sparuta rappresentanza del personale VF del Comando gestita in modo da mantenere le distanze ed altre modalità di protezione.In tale contesto il comandante reggente ing. Eros Mannino, Direttore regionale dei Vigili del fuoco per il Friuli Venezia Giulia, ha proposto un bilancio delle attività svolte quest’anno anche alla luce dell’emergenza di in atto.In particolare nel 2020 il Comando ha effettuato sul territorio di competenza ben 4.340 interventi, tra i quali si ... Leggi su udine20 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quest’annodeidel, è stata celebrata in tono minore vista l’emergenza covid-19 in atto. Presso la sede centrale VF di Pordenone, infatti, si è tenuta solamente una modesta celebrazione alla presenza del sig. Prefetto Domenico Lione, del vescovo Giuseppe Pellegrini e di una sparuta rappresentanza del personale VF del Comando gestita in modo da mantenere le distanze ed altre modalità di protezione.In tale contesto il comandante reggente ing. Eros Mannino, Direttore regionale deidelper il Friuli Venezia Giulia, ha proposto un bilancio delle attività svolte quest’anno anche alla luce dell’emergenza di in atto.In particolare nel 2020 il Comando ha effettuato sul territorio di competenza ben 4.340 interventi, tra i quali si ...

ItalianNavy : Per le donne e gli uomini della #MarinaMilitare oggi è un giorno di festa molto sentito. Celebriamo a bordo e a ter… - emergenzavvf : Evviva Santa Barbara, la nostra protettrice! Auguri ai #vigilidelfuoco, specie ai colleghi #oggi #4dicembre in serv… - emergenzavvf : “Oggi più che mai vorrei che ciascuno sentisse l’orgoglio di appartenere al nostro Corpo. Questa epidemia è subdola… - domecaruso71 : Oggi ho festeggiato Santa Barbara patrona della Marina Militare e dei marinai. Ho servito la mia Patria in Marina e… - Majden3 : RT @emergenzavvf: Evviva Santa Barbara, la nostra protettrice! Auguri ai #vigilidelfuoco, specie ai colleghi #oggi #4dicembre in servizio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Santa Onomastico: oggi è Santa Ilaria ~ CrotoneOk.it CrotoneOK.it Oggi è Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco

Quest’anno Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, è stata celebrata in tono minore vista l’emergenza covid-19 in atto. Presso la sede centrale ...

Pompieri in festa per celebrare S. Barbara

[VIGILI DEL FUOCO] E’ stato un anno di intenso lavoro: incendi, incidenti stradali, nubifragi, hanno tenuto impegnati le donne e gli uomini di questo Comando giorno e notte. In provincia di Rovigo i V ...

Quest’anno Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, è stata celebrata in tono minore vista l’emergenza covid-19 in atto. Presso la sede centrale ...[VIGILI DEL FUOCO] E’ stato un anno di intenso lavoro: incendi, incidenti stradali, nubifragi, hanno tenuto impegnati le donne e gli uomini di questo Comando giorno e notte. In provincia di Rovigo i V ...