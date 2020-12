Natale con Cerentola, pantomima virtuale con Anya Talylor-Joy, Olivia Colman, Helena Bonham Carter (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una versione molto speciale della favola sarà trasmessa da BBC alla Vigilia di Natale. Scritta dai fratelli Dawson e basata su uno script originale di Ben Crocker, la storia di Cenerentola sarà interpretata secondo le misure di distanza sociale, con un cast d’eccezione, riunito da casa. La protagonista è la regina degli scacchi Anya Taylor-Joy, la fata madrina sarà Olivia Coleman ( The Crown, La favorita ), mentre le vesti della perfida matrigna saranno affidate a Helena Bohnam Carter (The Crown, Harry Potter). Guz Khan (Quattro matrimoni e un funerale) e Tom Hollander (The Night Manager) fanno parte del cast. A Natale le sorprese non finiscono qui Il tutto arricchito dai disegni originali del leggendario illustratore per bambini Quentin Blake e, promette BBC: una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una versione molto speciale della favola sarà trasmessa da BBC alla Vigilia di. Scritta dai fratelli Dawson e basata su uno script originale di Ben Crocker, la storia di Cenerentola sarà interpretata secondo le misure di distanza sociale, con un cast d’eccezione, riunito da casa. La protagonista è la regina degli scacchiTaylor-Joy, la fata madrina saràColeman ( The Crown, La favorita ), mentre le vesti della perfida matrigna saranno affidate aBohnam(The Crown, Harry Potter). Guz Khan (Quattro matrimoni e un funerale) e Tom Hollander (The Night Manager) fanno parte del cast. Ale sorprese non finiscono qui Il tutto arricchito dai disegni originali del leggendario illustratore per bambini Quentin Blake e, promette BBC: una ...

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - juventusfc : Vi siete persi @AlvaroMorata alle prese con le tradizioni del Natale? ???? Potete rimediare qui ?… - matteosalvinimi : #Salvini: In Italia ci sono milioni di genitori separati o divorziati, e di ragazzi minorenni con mamma o papà che… - PDUmorista : Dl Natale, Attilio Fontana 'Il 19 dicembre rischiamo di rivivere scene come il 7-8 marzo con la fuga dal Nord' Nat… - adrinvtte : RT @acciodiangelo: jatp speciale natalizio il padre di julie che per farle una sorpresa sta portando un albero da addobbare nello studio de… -