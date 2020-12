Moses e l’esperienza in Russia: “C’è troppo freddo. Ecco come provo a non pensarci…” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Victor Moses ha da poco iniziato la sua nuova avventura in Russia, precisamente allo Spartak Mosca. Il feeling con la città, la squadra e i tifosi sembra essere molto buono. Lo stesso non si può dire del rapporto con... il clima. Intervistato dal sito ufficiale del club, l'ex giocatore anche dell'Inter ha sottolineato come le basse temperature sono decisamente un problema.Moses e il freddo russocaption id="attachment 1060185" align="alignnone" width="468" Victor Moses (twitter Victor Moses)/caption"La città di Mosca è bellissima. Mi piace molto e voglio fare bene per questo club", ha detto Moses. "Voglio vincere. Mi piace giocare qui e voglio dare il mio contributo per il campionato e far felici i nostri tifosi. Il torneo russo è molto bello e mi sto ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) Victorha da poco iniziato la sua nuova avventura in, precisamente allo Spartak Mosca. Il feeling con la città, la squadra e i tifosi sembra essere molto buono. Lo stesso non si può dire del rapporto con... il clima. Intervistato dal sito ufficiale del club, l'ex giocatore anche dell'Inter ha sottolineatole basse temperature sono decisamente un problema.e ilrussocaption id="attachment 1060185" align="alignnone" width="468" Victor(twitter Victor)/caption"La città di Mosca è bellissima. Mi piace molto e voglio fare bene per questo club", ha detto. "Voglio vincere. Mi piace giocare qui e voglio dare il mio contributo per il campionato e far felici i nostri tifosi. Il torneo russo è molto bello e mi sto ...

