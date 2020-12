**Mes: Iv, 'necessario utilizzarlo per emergenza sanitaria'** (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - La cabina di regia di Italia Viva che si è riunita oggi "evidenzia la necessità di utilizzare i denari del Mes per affrontare l'emergenza sanitaria: solo chi non ha mai visto in ospedale può dire che il Mes non serve". Si apprende da fonti Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - La cabina di regia di Italia Viva che si è riunita oggi "evidenzia la necessità di utilizzare i denari del Mes per affrontare l': solo chi non ha mai visto in ospedale può dire che il Mes non serve". Si apprende da fonti Iv.

LegaSalvini : ++ IMPORTANTE, È NECESSARIO INFORMARSI. ASCOLTATE IL PROF. BAGNAI SUI GRAVI RISCHI CHE L'ITALIA STA CORRENDO ++… - TV7Benevento : **Mes: Iv, 'necessario utilizzarlo per emergenza sanitaria'**... - claudioocchipi2 : RT @RottoMeso: Il Presidente della Repubblica non trova necessario intervenire per porre fine alla dittatura del governo ma si preoccupa ch… - MinutiV : @ilfoglio_it Il MES verrà approvato con l'impegno, chiesto dai grillini, di usare i fondi solo se necessario... - marinispido : l'Italia è il Paese in cui un signor Nessuno può dire che il MES non ci è necessario e continuare a ricoprire la ca… -