Manovra | tra emendamenti segnalati testo su patrimoniale Pd-Leu

E' tra gli emendamenti alla Manovra segnalati dai gruppi la proposta, firmata da Nicola Fratoianni (Leu) e Matteo Orfini (Pd), che punta a introdurre una patrimoniale. L'emendamento era stato dichiarato inammissibili ma i due deputati hanno fatto ricorso e la proposta di modifica ieri è stata riammessa. Ora l'emendamento è nel fascicolo dei segnalati e la commissione Bilancio della Camera dunque si dovrà esprimere in proposito. Peraltro oggi, alla vigilia del voto in Parlamento sul Mes, di patrimoniale ha parlato anche Beppe Grillo sul suo blog. Beppe Grillo sottolinea che il Mes "è uno strumento inadatto e inutile" e suggerisce invece che la patrimoniale insieme al recupero della tassa sugli immobili della Chiesa, potrebbero essere la soluzione per reperire risorse ...

