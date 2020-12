Maltempo e neve, caos sulle autostrade liguri: automobilisti e tir bloccati sulla A7. Le immagini (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nevicate, trombe d’aria e venti forti: l’ondata di Maltempo annunciata da giorni sta flagellando molte regioni, creando non pochi problemi soprattutto a Nord, segnatamente alla viabilità. Tra le più colpite la liguria, il Piemonte, l’Emilia Romagna e la Puglia. La gravità della situazione è stata certificata anche dalla Protezione Civile che ha emesso una allerta rossa in Veneto, Friuli Venezia Giulia e nella Provincia Autonoma di Bolzano. L’avviso della Protezione Civile prevede dalle prossime ore venti molto forti nel Meridione, con raffiche fino a burrasca su Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio, Puglia, in estensione da domani mattina in Campania e successivamente in Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste anche mareggiate lungo le coste. In liguria la giornata è stata scandita da una lunga serie di allarmi a cui ha dovuto porre rimedio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nevicate, trombe d’aria e venti forti: l’ondata diannunciata da giorni sta flagellando molte regioni, creando non pochi problemi soprattutto a Nord, segnatamente alla viabilità. Tra le più colpite laa, il Piemonte, l’Emilia Romagna e la Puglia. La gravità della situazione è stata certificata anche dalla Protezione Civile che ha emesso una allerta rossa in Veneto, Friuli Venezia Giulia e nella Provincia Autonoma di Bolzano. L’avviso della Protezione Civile prevede dalle prossime ore venti molto forti nel Meridione, con raffiche fino a burrasca su Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio, Puglia, in estensione da domani mattina in Campania e successivamente in Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste anche mareggiate lungo le coste. Ina la giornata è stata scandita da una lunga serie di allarmi a cui ha dovuto porre rimedio ...

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Squadre di soccorso della Protezione Civile sull'autostrada A7 Milano Genova per portare coperte, bevand… - DPCgov : #4dicembre Piogge intense, venti forti, neve e rischio valanghe: nelle prossime ore e domani, #5dicembre, l’Italia… - Unomattina : Dopo un autunno piuttosto caldo e il violento maltempo che ha messo in ginocchio Bitti, in Sardegna, sembra che ora… - giannettimarco : RT @Affaritaliani: Maltempo e neve, chiuse autostrade A26 e A7 in Liguria: lunghe code e traffico - TV2000it : Maltempo: neve, pioggia e forte vento. Ancora disagi in Liguria -