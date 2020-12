Lopalco | La scuola è stata un incubatore di infezione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) In una nota trasmessa al governatore della Puglia, Michele Emiliano, poi riportata nell’ordinanza (che lascia la facoltà ai genitori degli studenti di elementari e medie di decidere se mandare i figli ao meno) firmata dallo stesso presidente di Regione la scorsa notte, l’assessore alla Salute della Regione Puglia Pierluigiha sottolineato come lafosse “effettivamente undi”. ?È di particolare rilievo”, ha specificato l’epidemiologo, “l’evidenza che la maggior parte dei contagi nella prima fase della ripresa epidemica abbia interessato principalmente gli studenti mentre successivamente sia stato interessato anche il personale scolastico. I dati in questione mostrano in maniera evidente come l’attività scolastica abbia rappresentato nell’area metropolitana di ...