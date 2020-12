LIVE – F1, GP Sakhir Bahrain 2: le prove libere 2 (DIRETTA) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sessione serale nel venerdì di libere del Gran Premio di Sakhir. La giornata inaugurale si chiuderà con le prove libere 2 che andranno in scena a partire dalle ore 18:30 italiane. Un totale di 90 minuti di attività in pista per team e piloti chiamati a ottimizzare il set-up nella simulazione qualifica e nel passo gara su una conformazione di tracciato differente da quella utilizzata la settimana scorsa. Le prove libere 2 del GP di Sakhir le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati, la classifica tempi, le dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli approfondimenti di giornata. prove libere F1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sessione serale nel venerdì didel Gran Premio di. La giornata inaugurale si chiuderà con le2 che andranno in scena a partire dalle ore 18:30 italiane. Un totale di 90 minuti di attività in pista per team e piloti chiamati a ottimizzare il set-up nella simulazione qualifica e nel passo gara su una conformazione di tracciato differente da quella utilizzata la settimana scorsa. Le2 del GP dile potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati, la classifica tempi, le dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli approfondimenti di giornata.F1 ...

