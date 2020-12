Juventus, quel colpo sfumato a causa di una riserva (Di venerdì 4 dicembre 2020) In estate, il “no” al passaggio al Lione di Federisco Bernardeschi ha bloccato l’arrivo di Houssem Aouar alla Juventus di Pirlo Aouar da Pirlo alla Juventus è stato un affare possibile, cancellato però dal rifiuto di Federico Bernardeschi di accettare il trasferimento in Francia. La rivelazione choc è dell’Equipe di questa mattina che ha specificato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 4 dicembre 2020) In estate, il “no” al passaggio al Lione di Federisco Bernardeschi ha bloccato l’arrivo di Houssem Aouar alladi Pirlo Aouar da Pirlo allaè stato un affare possibile, cancellato però dal rifiuto di Federico Bernardeschi di accettare il trasferimento in Francia. La rivelazione choc è dell’Equipe di questa mattina che ha specificato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Ripropongo perchè, grazie a quel che è successo ieri in #BorussiaInter (gol annullato per fuorigioco attivo), si ca… - RaiSport : Eraldo #Pecci racconta i retroscena di quel famoso gol su punizione realizzato da #Maradona contro la #Juventus il… - OptaPaolo : 5 - Era dal 2001/02 che la Juventus non pareggiava almeno cinque delle prime nove giornate di Serie A (in quel caso… - PieroLadisa : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 4/12/1994, in #Juventus-@acffiorentina 3-2, @delpieroale segna il suo gol più bello, e forse anche il più bel… - Alijuve6 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 4/12/1994, in #Juventus-@acffiorentina 3-2, @delpieroale segna il suo gol più bello, e forse anche il più bel… -