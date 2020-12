In uscita 1920 Achille Lauro The Untouchable Band (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA, 04 DIC - "Sono tornato completamente cambiato - aggiunge il cantautore - da questo viaggio negli anni '20. La mia concezione di fare musica e sconvolta, tutto cio che pensavo prima si e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA, 04 DIC - "Sono tornato completamente cambiato - aggiunge il cantautore - da questo viaggio negli anni '20. La mia concezione di fare musica e sconvolta, tutto cio che pensavo prima si e ...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli In uscita 1920 Achille Lauro The Untouchable Band Sono cambiato, con Anni Ruggent… - lvneblu : @SoloGoodVibes_ AAA MI MANGIO LE MANI ARRIVO SEMPRE IN RITARDO, rimasi fregata anche con 1990 perché non sapevo da… - billshappiness : Mi spiace non essere minimamente emozionata dall’uscita di 1920. Domani ovviamente lo ascolterò, ma non farlo non mi cambierebbe la vita. - blvblood_ : ehi tu mancano tre ore all'uscita di 1920 e beh che dire nella noia ho fatto una cosetta #AchilleLauro1920 - brknwhiskyglass : -