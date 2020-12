“Il D.ristori non è arrivato. All’agenzia delle entrate mi rispondono che non hanno i fondi” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stiamo ricevendo tantissimi mesaggi e e-mail. Di seguito ne riportiamo alcune provenienti dal settore della ristorazione e del mondo dello Sport. Mentre il governo perde tempo ad autocelebrarsi, famiglie parlano e denunciano le situazioni che sono costrette ad affrontare. L’economia reale piange, le imprese implorano liquidità, le attività sono costrette a chiudere, ma loro non lo vogliono vedere, facciamoci sentire! “Buongiorno, ecco l’ennesima mail che Lei riceve da un altro ristoratore che non ha ricevuto il decreto ristori. Ho un agriturismo ad Ariccia che è aperto come ristorante solo il sabato e la domenica. Il decreto ristori in automatico non è arrivato. All’agenzia delle entrate mi rispondono che non hanno i fondi. Che vergogna e quante ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stiamo ricevendo tantissimi mesaggi e e-mail. Di seguito ne riportiamo alcune provenienti dal settore della ristorazione e del mondo dello Sport. Mentre il governo perde tempo ad autocelebrarsi, famiglie parlano e denunciano le situazioni che sono costrette ad affrontare. L’economia reale piange, le imprese implorano liquidità, le attività sono costrette a chiudere, ma loro non lo vogliono vedere, facciamoci sentire! “Buongiorno, ecco l’ennesima mail che Lei riceve da un altro ristoratore che non ha ricevuto il decreto. Ho un agriturismo ad Ariccia che è aperto come ristorante solo il sabato e la domenica. Il decretoin automatico non èmiche noni fondi. Che vergogna e quante ...

LegaSalvini : #Morelli: FOLLIA!! Non ci sono soldi per i ristori e per la cassa integrazione, ma secondo l'Europa dovremmo ricon… - carlaruocco1 : In un periodo così difficile per tutto il Paese c'è anche chi approfitta del #COVID19 per accaparrarsi ristori non… - petergomezblog : Veneto, niente ristori dalla Regione per carenza di fondi. E ora Zaia dice: “Un errore non aver aumentato le tasse… - SardegnaG : RT @myselle3: @GiorgioTerruzzi @SardegnaG ??, personalmente lavoriamo per tutte le feste, quest'anno no. Economicamente non è un gran ché, a… - acino2020 : RT @annak65649009: La cannabis light fuori dal decreto ristori, mentre “spunta” un accordo tra ministero dell’agricoltura e Philip Morris p… -

