Golasecca, muore schiacciato da un albero caduto per la neve (Di venerdì 4 dicembre 2020) Golasecca (Varese), 4 dicembre 2020 - Un uomo di 53 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un albero crollato sotto il peso della neve, nel tardo pomeriggio di oggi a Golasecca , in provincia ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 4 dicembre 2020)(Varese), 4 dicembre 2020 - Un uomo di 53 anni è morto dopo essere rimastoda uncrollato sotto il peso della, nel tardo pomeriggio di oggi a, in provincia ...

francobus100 : Golasecca, muore schiacciato da un albero caduto per la neve - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: A Golasecca (Varese) muore un uomo schiacciato da un albero caduto per la neve #maltempo #ANSA - saldabarre1 : RT @Agenzia_Ansa: A Golasecca (Varese) muore un uomo schiacciato da un albero caduto per la neve #maltempo #ANSA - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: A Golasecca (Varese) muore un uomo schiacciato da un albero caduto per la neve #maltempo #ANSA - Agenzia_Ansa : A Golasecca (Varese) muore un uomo schiacciato da un albero caduto per la neve #maltempo #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Golasecca muore Muore travolto da una pianta a Golasecca varesenews.it Varese: muore travolto da un albero caduto per la neve

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 53 anni è morto a Golasecca, in provincia di Varese, dopo essere stato travolto da un albero, caduto per il ...

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 53 anni è morto a Golasecca, in provincia di Varese, dopo essere stato travolto da un albero, caduto per il ...