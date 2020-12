GF Vip 5, ventitreesima puntata – Dayane è la preferita dal pubblico, Tommaso secondo e in lacrime per l’abbandono di Francesco. Se ne va anche Elisabetta. In 4 al televoto (senza eliminazione) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Francesco saluta Tommaso - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 torna al venerdì con la ventitreesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della ventitreesima puntata 21.46: Breve anteprima. 21.48: Signorini arriva in studio e ricorda ai telespettatori che “vi terremo compagnia durante le feste”. Elisabetta vs tutte! 21.55: Salutati i vip, si parte con il primo tema della serata: Giulia vs Elisabetta. “Perché tu mandavi i messaggi a un uomo sposato?”, domanda il conduttore alla Salemi. Lei spiega: “Io mai mi permetterei di mancare ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 dicembre 2020)saluta- GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 torna al venerdì con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della21.46: Breve anteprima. 21.48: Signorini arriva in studio e ricorda ai telespettatori che “vi terremo compagnia durante le feste”.vs tutte! 21.55: Salutati i vip, si parte con il primo tema della serata: Giulia vs. “Perché tu mandavi i messaggi a un uomo sposato?”, domanda il conduttore alla Salemi. Lei spiega: “Io mai mi permetterei di mancare ...

Rosy17027547 : Sembra la preferita del GF, parlate chiaro ! - Hanyauku___ : RT @Baghera81345343: Questo vale per tutti i concorrenti. Il caso di ieri è stato eclatante. Ma ripeto vale per tutti. #GFVIP @GrandeFratel… - biasbowie02 : RT @Baghera81345343: Questo vale per tutti i concorrenti. Il caso di ieri è stato eclatante. Ma ripeto vale per tutti. #GFVIP @GrandeFratel… - Baghera81345343 : Questo vale per tutti i concorrenti. Il caso di ieri è stato eclatante. Ma ripeto vale per tutti. #GFVIP… - infoitcultura : ‘Grande Fratello Vip 5’: l’opinione di Isa sulla ventitreesima puntata -