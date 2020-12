Esplosione nella notte in casa a Perugia, gravissimo un uomo e ferita una donna (Di venerdì 4 dicembre 2020) La prima partenza della centrale dei Vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 1.30 di questa notte nella zona San Martino in Colle, a Boneggio, per una Esplosione da gas GPL. L'evento ha ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 4 dicembre 2020) La prima partenza della centrale dei Vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 1.30 di questazona San Martino in Colle, a Boneggio, per unada gas GPL. L'evento ha ...

Esplosione nella notte in casa a Perugia, gravissimo un uomo e ferita una donna

