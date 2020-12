Ecco come è nata la Luna: la simulazione del supercomputer – Video (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Durham University, nel Regno Unito, ha realizzato un’animazione grazie a un supercomputer che mostra come è nata la Luna. Secondo la ricostruzione al computer: “Il satellite potrebbe essersi formato da una gigantesca collissione tra la terra primordiale e un altro oggetto, il pianeta Theia, delle dimensioni di Marte, 4,5 miliardi di anni fa”. Secondo la simulazione, suddivisa in più piccole simulazioni “ognuna rappresenta vari modelli esplosivi di detriti rocciosi provenienti dal punto di impatto, che alla fine potrebbero essersi raggruppati per formare la Luna”. Ecco la ricostruzione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Durham University, nel Regno Unito, ha realizzato un’animazione grazie a unche mostrala. Secondo la ricostruzione al computer: “Il satellite potrebbe essersi formato da una gigantesca collissione tra la terra primordiale e un altro oggetto, il pianeta Theia, delle dimensioni di Marte, 4,5 miliardi di anni fa”. Secondo la, suddivisa in più piccole simulazioni “ognuna rappresenta vari modelli esplosivi di detriti rocciosi provenienti dal punto di impatto, che alla fine potrebbero essersi raggruppati per formare la”.la ricostruzione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

team_world : Come chiudere l'anno in bellezza? Passando dicembre in 'compagnia' di #HarryStyles #LouisTomlinson #NiallHoran e… - virginiaraggi : #StradeNuove Ecco come si presenta via Collatina, una delle strade più importanti della periferia est della città,… - robertosaviano : Come posso spiegare a chi non è di Napoli cosa è stato #Maradona per noi? Ci ho provato ieri sera a @chetempochefa.… - AttilioGeroni : RT @celenostalgia: Quando penso ai #treni mi torna in mente la canzone di #Fossati: 'Come i treni a vapore, di stazione in stazione e di po… - RosannaMarani : Kiki, la gatta scomparsa da sette anni ritrova la sua famiglia: ecco come è stato possibile -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Ecco come è nata la Luna: la simulazione del supercomputer – Video Il Fatto Quotidiano Ecco come Satana si è innamorato del 2020 in uno spot divertente

A inizio anno Satana ha incontrato 2020 ed è nata una storia d’amore. È questa la trama dello spot ideato dall’attore e produttore canadese Ryan Reynolds per il sito di incontri Match.com. Sulle note ...

Mercatini Coldiretti a Napoli: ecco gli stand agro-alimentari a dicembre 2020

I mercarini Coldiretti tornano a Napoli anche nel mese di dicembre 2020 con numerosi stand ricchi di prodotti genuini e salutari.

A inizio anno Satana ha incontrato 2020 ed è nata una storia d’amore. È questa la trama dello spot ideato dall’attore e produttore canadese Ryan Reynolds per il sito di incontri Match.com. Sulle note ...I mercarini Coldiretti tornano a Napoli anche nel mese di dicembre 2020 con numerosi stand ricchi di prodotti genuini e salutari.