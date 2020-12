«Ciao Stefano, amico per sempre»: Rai1 ricorda D’Orazio con uno speciale in prime time (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stefano D'Orazio Non solo Gigi Proietti, indimenticato mattatore e genio del palcoscenico. Nell’annus horribilis del mondo dello spettacolo, Rai1 si trova a commemorare un altro artista noto al grande pubblico: Stefano D’Orazio. Ad un mese dalla sua scomparsa, la rete ammiraglia dedicherà al batterista dei Pooh e alla sua carriera una prima serata speciale – “Ciao Stefano, amico per sempre” – sabato 5 dicembre. Per l’occasione, a partire dalle 21.15, Rai1 proporrà “POOH 50 – L’ultima notte insieme“, il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 dicembre 2020)D'Orazio Non solo Gigi Proietti, indimenticato mattatore e genio del palcoscenico. Nell’annus horribilis del mondo dello spettacolo,si trova a commemorare un altro artista noto al grande pubblico:. Ad un mese dalla sua scomparsa, la rete ammiraglia dedicherà al batterista dei Pooh e alla sua carriera una prima serata– “per” – sabato 5 dicembre. Per l’occasione, a partire dalle 21.15,proporrà “POOH 50 – L’ultima notte insieme“, il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian,e Riccardo Fogli ...

