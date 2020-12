Bud Dupree | stagione finita per il linebacker

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Brutte notizie per Bud. Il giocatore, infatti, ha subito un grave infortunio al ginocchio nel match di mercoledì. Budsalterà l’interaLa notizia è stata confermata da ESPN, che ha riportato l’esito degli esami strumentali effettuati sul giocatore. Gli esami, purtroppo, hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro. Questo vuol dire che il giocatore sarà costretto a saltare l’intera, come conferma anche l’head coach degli Steelers.Mike Tomlin ha dichiarato a tal proposito: “Si può dire che ormai è ufficiale il fatto che Bud salterà il resto dellaper un grave infortunio al ginocchio”. Bud, così come conferma Brooke Pryor di ESPN, si è infortunato nel corso del match di mercoledì contro i Baltimore ...