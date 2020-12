Alba Parietti racconta il passato di Francesco: “Essere mio figlio è stato difficilissimo” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Di recente Alba Parietti ha rilasciato un’intervista alla trasmissione I Lunatici, in onda sulle frequenze di Rai Radio 2. Il popolare volto televisivo di Rai e Mediaset ha toccato diversi argomenti durante la chiacchierata con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, tra cui l’adolescenza di Francesco Oppini – oggi concorrente al Grande Fratello Vip 5 – e il suo rapporto con il compianto Diego Armando Maradona. L’elogio della Parietti al figlio Francesco Le parole pronunciate dalla Parietti sono quelle che ogni figlio vorrebbe ascoltare dalla propria madre: Francesco invece di diventare il figlio idealizzato che io volevo, ora è una persona realizzato. E questo mi rende felice. A proposito di questo, ha ricordato del ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Di recenteha rilasciato un’intervista alla trasmissione I Lunatici, in onda sulle frequenze di Rai Radio 2. Il popolare volto televisivo di Rai e Mediaset ha toccato diversi argomenti durante la chiacchierata con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, tra cui l’adolescenza diOppini – oggi concorrente al Grande Fratello Vip 5 – e il suo rapporto con il compianto Diego Armando Maradona. L’elogio dellaalLe parole pronunciate dallasono quelle che ognivorrebbe ascoltare dalla propria madre:invece di diventare ilidealizzato che io volevo, ora è una persona realizzato. E questo mi rende felice. A proposito di questo, ha ricordato del ...

