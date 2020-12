Se il colore delle regioni sbiadisce troppo in fretta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Frena il contagio, ma gli attualmente positivi sfiorano quota 780mila. Le misure di contenimento differenziate sembrano funzionare, ma pesano i ritardi di notifica e i dati incompleti di alcuni ... Leggi su today (Di giovedì 3 dicembre 2020) Frena il contagio, ma gli attualmente positivi sfiorano quota 780mila. Le misure di contenimento differenziate sembrano funzionare, ma pesano i ritardi di notifica e i dati incompleti di alcuni ...

Giulia29085415 : @barbaralai84 Non so non si capisce. Perché alcuni dicono che rimangono in vigore le regole del proprio colore di r… - Righeblu : #Covid. Gimbe: “Frena il contagio ma il colore delle #Regioni sbiadisce troppo in fretta” - Quotidiano Sanità - mgrazia1961 : RT @QSanit: #Covid. @Gimbe: “Frena il contagio ma il colore delle Regioni sbiadisce troppo in fretta” #Sanità - V__A__L__E__ : Il nuovo decreto di Conte dura fino a 50 giorni (ora il limite è 30) e impone misure più rigide nelle festività a p… - GIMBE : RT @QSanit: #Covid. @Gimbe: “Frena il contagio ma il colore delle Regioni sbiadisce troppo in fretta” #Sanità -